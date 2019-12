PSG : Eriksen pense à Paris, Serge Aurier est dans le coup

Dans : PSG.

Toujours en quête de jolis coups sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain planche actuellement sur une piste plus qu’intéressante du côté de la Premier League.

Même si l’entrejeu offensif du club de la capitale est plutôt bien fourni, Leonardo ne serait pas contre un nouveau renfort dans ce secteur de jeu. Par conséquent, le directeur sportif travaille sur un dossier depuis plusieurs semaines, à savoir celui de Christian Eriksen. En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, l'international danois avait déjà failli quitter les Spurs l’été dernier. Alors qu’il voulait franchir un cap, le joueur de 27 ans avait finalement dû rester à Londres, malgré un bon de sortie et les intérêts du Real Madrid et de Manchester United… Auteur d’un début de saison moyen, avec deux buts et deux passes en 17 matchs, Eriksen n’est plus que l’ombre de lui-même. Et José Mourinho l’a donc placé sur le banc des remplaçants. Ce qui ne va pas le pousser à prolonger son contrat. Pour le bonheur du PSG, si l’on en croit les informations de Foot Mercato.

« Eriksen souhaite toujours quitter Tottenham. Il pourrait même s’en aller dès le mois de janvier si une offre convenable arrivait sur la table du président Daniel Levy. Face à cette situation, les courtisans ne manquent pas. Outre le Real Madrid, le PSG suit attentivement la situation du joueur. Le milieu offensif de 27 ans fait notamment partie des joueurs convoités pour l’été prochain. Le directeur sportif brésilien Leonardo est en tout cas entré en contact avec l’entourage du joueur. De son côté, Eriksen a récemment sondé Serge Aurier au sujet du club parisien. Le signe qu’il va choisir Paris ? Pas forcément. Le joueur et sa famille rêvent encore du Real Madrid. C’est leur choix numéro un. Ils espèrent que les contacts qui ont lieu depuis l’été dernier avec le club de la capitale espagnole se matérialiseront en offre concrète dans les prochaines semaines », détaille le média spécialisé, pour qui la porte est totalement ouverte au sujet de l'avenir d'Eriksen, qui peut partir en janvier comme en fin de saison.