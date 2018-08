PSG : Entre Neymar et Mbappé, Nasser désigne le futur Ballon d'Or !

Dans : PSG, Ligue 1.

De retour à l’entraînement en début de semaine, Kylian Mbappé sera très attendu cette saison au Paris Saint-Germain après sa Coupe du monde très réussie avec les Bleus. Idole en puissance de toute une génération, le natif de Bondy a reçu les compliments de son président, Nasser Al-Khelaïfi. Au cours d’une interview accordée à beIN SPORTS, le boss du PSG a expliqué que l’international français était « le plus grand talent » du monde, et potentiellement un futur Ballon d’Or.

« Le plus grand talent dans le monde et pas seulement en France, c’est Kylian Mbappé. C’est un garçon exemplaire, il travaille dur, je suis sûr qu’il gagnera un jour le Ballon d’Or. Il a tout pour y parvenir. C’est vraiment important pour nous, d’autant qu’il est originaire de la région parisienne. Nous tenons à ce que les joueurs parisiens jouent à Paris et pas dans un autre club » a expliqué le président du Paris Saint-Germain, qui a lâché 180ME pour recruter Kylian Mbappé en provenance de Monaco l’été dernier. Et visiblement, il ne le regrette pas du tout et on peut le comprendre.