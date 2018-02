PSG : Entre le Ballon d'Or et Paris, Neymar a choisi regrette Dugarry

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Etincelant en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, Neymar était attendu au tournant dans un grand rendez-vous de Ligue des Champions.

Résultat, l’attaquant parisien n’a pas été décisif contre le Real Madrid (3-1) mercredi en huitièmes de finale aller. Trop égoïste, le Brésilien a systématiquement choisi l’option individuelle sans jamais trouver la faille dans la défense madrilène. De quoi provoquer le coup de gueule de Christophe Dugarry qui reproche à Neymar de penser uniquement à ses objectifs personnels.

« Je m'attendais à mieux, a commenté le consultant de RMC. C'est le meilleur joueur, aux grands joueurs les grand matchs. J'attendais de voir ce qu'un gamin de 25 ans pouvait faire face à un papy de 33 ans. Je trouve qu'il n'a pas su faire évoluer son jeu, on a tous vu le résultat. Ronaldo fait un match très, très moyen mais il arrive malgré tout à faire 10 frappes. Comment on peut se mettre en position de frappe à 10 reprises sur 40 ballons touchés ? C'est pour ça que c'est un joueur hors-norme. »

« Neymar ne pensait qu’à son Ballon d’Or »

« Que Neymar parte dans ses dribbles, ses duels qu'il a voulus, pourquoi pas ? Mais il doit faire évoluer son jeu. Il doit rentrer dans le coeur du jeu, il doit prendre le jeu à son compte comme il le fait par moments, a réclamé l’ancien Marseillais. Là il est resté dans son couloir. On a l'impression qu'il pensait à lui, à son match et à son Ballon d'Or. A aucun moment il n'a réussi à faire jouer ses partenaires. Mais c'est son rôle ! »

« Tu veux dribbler toute l'équipe ? Ça ne me pose aucun problème. Mais dans ce cas, va marquer le but ! Là j'ai l'impression qu'il partait dans ses dribbles et qu'à un moment, il voyait qu'il ne pouvait pas marquer, et il se débarrassait du ballon, pas forcément dans de bonnes conditions. C'est largement insuffisant ! Il a trois semaines pour se reprendre et être le leader qu'il veut être », a prévenu Dugarry avant le match retour à Paris le 6 mars.