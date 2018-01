PSG : Entre 0 euro et 40ME, le choix du PSG sera vite fait !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OGCN.

On l'a appris vendredi, le Paris Saint-Germain souhaite plutôt recruter Jean-Michaël Seri que Lassana Diarra lors de ce mercato d'hiver. Mais le club de la capitale se heurte toutefois toujours au même problème, à savoir que l'épée de Damoclès du fair-play financier l'oblige à d'abord faire un peu de vide avant de se lancer dans de gros achats. Et ce ne sont pas les 25ME mis par le PSG dans la balance qui vont suffire pour s'offrir le milieu de terrain niçois, lequel dispose d'une clause libératoire à hauteur de 40ME.

Et justement, des clubs seraient déjà prêts à mettre les 40ME que le Paris Saint-Germain ne veut pas, et surtout ne peut pas, dépenser pour l'instant, faute d'avoir vendu des joueurs lors de ce marché hivernal des transferts. Parmi les concurrents du PSG, le plus sérieux est évidemment Manchester City, Pep Guardiola appréciant les qualités de Jean-Michaël Seri. Autrement dit, le leader incontesté de la Premier League pourrait arriver avec les fameux 40ME que Nice demande pour libérer son joueur annonce ce samedi L'Equipe. Des discussions auraient même eu lieu ces derniers jours entre le clan Seri et des émissaires de Manchester City, lesquels auraient toutefois prévenu qu'ils ne savaient pas encore si le club allait faire une offre dès ce mercato d'hiver ou l'été prochain. Le Paris Saint-Germain risque donc de devoir oublier Jean-Michaël Seri et se tourner vers Lassana Diarra, même s'il semble que ce dernier n'emballe pas tout le monde au sein du club.