PSG : Enorme surprise dans le dossier Rabiot, et ça pourrait aller vite

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après l’annonce musclée du Paris Saint-Germain au sujet d’Adrien Rabiot, le milieu de terrain était parti pour terminer la saison en tribunes.

Mais contre toute attente, cette révélation signée Antero Henrique pourrait accélérer sa venue au FC Barcelone. Courtisé de longue date par le club espagnol, le milieu de terrain français a toujours été séduit par les discussions avec Eric Abidal et la copieuse proposition financière du leader de la Liga. Jusqu’à dernièrement, il était plutôt question d’une arrivée en fin de saison, lorsque le joueur serait totalement libre. Mais la situation s’est clairement tendue avec l’annonce d’Antero Henrique, qui est prêt à mettre Rabiot au placard pendant six mois pour le punir d’avoir refusé de prolonger. Résultat, l’ancien toulousain a le choix entre se morfondre sans jouer pendant six mois mais toucher le jackpot ensuite, et changer d’air dès le mois de janvier.

Et ce second scénario pourrait bien arriver annonce Le Parisien, qui fait état d’un accord déjà trouvé entre Rabiot et le FC Barcelone au sujet du futur contrat du joueur. La question reste toutefois entière : ce clash accéléré pourrait-il déboucher sur un transfert dès le mois de janvier ? Le journal francilien le pense et imagine même déjà le milieu de terrain porter le maillot barcelonais… face à l’OL en Ligue des Champions en février prochain. Le PSG préférerait un transfert au mois de janvier, histoire de récupérer quelques liquidités et sauver la face dans ce dossier. Le joueur s’interroge, tandis que le FC Barcelone n’a pas vraiment envie de payer pour recruter un joueur qu’il peut faire signer gratuitement dans quelques mois….