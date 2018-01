PSG : Enorme et fabuleux, le prochain mercato du PSG fait rêver !

Dans : PSG, Mercato.

Alors qu'il a très peu de marge de manœuvre durant ce mercato hivernal, le Paris Saint-Germain redeviendra un grand animateur du marché des transferts l'été prochain.

Malgré le recrutement à prix d'or de Neymar et de Mbappé lors de la dernière inter-saison, le club de la capitale ne dispose pas encore d'un effectif parfaitement constitué. Si le PSG a une attaque de folie, Paris a certains manques dans l'entrejeu, où un milieu défensif est attendu pour remplacer Thiago Motta, mais aussi en défense, où Kurzawa ne fait pas l'unanimité dans son couloir gauche, tout comme Areola dans les cages. Pour compléter son groupe, le formation parisienne aurait donc besoin de recruter trois nouveaux joueurs. Sauf que ceci ne sera pas possible durant ce mois de janvier puisque Paris est muselé par le fair-play financier de l'UEFA. Mais ce n'est que partie remise, selon Jonathan Beilin...

« Pour cet été c’est toujours la même chose. Paris veut un grand gardien, un numéro 6 et un latéral gauche. Donnarumma est en haut de la liste avec les noms classiques que l’on entend souvent comme De Gea, Courtois et Lloris. Au milieu, Nasser rêve de faire venir Busquets, mais après Neymar cela me semble vraiment impossible, pourtant on me l’a encore signifié. L’autre nom qui revient avec insistance est celui de Kante. Ses conseillés ont été approchés et même s’il reste focalisé sur le projet londonien, ils n’ont pas complètement fermé la porte. Je reste, pour ma part, persuadé que Fabinho sera recruté. Les rapports avec le joueur sont entretenus et il est toujours aussi motivé par ce transfert. Récemment, Nainngolan a fait débat au sein de l’équipe technique. Il apporterait beaucoup de garanties au niveau mental, mais sa vie extra-sportive serait un obstacle. Danilo Pereira et Julian Weigl sont aussi suivis de près. Au poste de latéral gauche, Bernat est la nouvelle priorité du staff. Le club se concentre principalement sur l’Italie et l’Espagne. Ghoulam plaît beaucoup à Antero Henrique, mais il reste à savoir combien de temps il aura besoin pour récupérer de sa grave blessure au genou. Il m’a même été rapporté qu’Antero Henrique voulait le faire venir l’été dernier, mais le président napolitain se serait montré trop gourmand en demandant 50ME », a lancé, sur le site Canal-Supporters, l'analyste football, qui avoue donc que l'équipe d'Antero Henrique s'apprête à revivre un nouveau mercato de folie lors de l'été prochain. Les millions d'euros vont encore couler à flots...