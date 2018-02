PSG : Enorme bonne nouvelle pour le fair-play financier !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le président de la Liga espagnol va devoir digérer ce qui se prépare du côté de l'UEFA concernant le Paris Saint-Germain. Car selon Le Parisien de ce vendredi, les soucis éventuels évoqués pour le PSG concernant le fair-play financier semblent ne plus réellement être d'actualité. On ne sait déjà d'après quelques fuites, les transferts de Kylian Mbappé et Neymar ne font l'objet d'aucun recours par le gendarme financier du football. Et du côté du Paris Saint-Germain on se fait fort de présenter un bilan très bien équilibré en fin de saison, ce qui va lever l'ensemble des menaces sur le club de la capitale.

Afin de répondre aux exigences du fair-play financier, le PSG et Nasser Al-Khelaifi comptent sur deux atouts. A s'avoir la vente de Gonçalo Guedes, qui rapportera au moins 35ME au Paris Saint-Germain, le joueur prêté à Valence, étant même susceptible de valoir plus de 50ME compte tenu de ses performances et de l'inflation des transferts. Et surtout le président du PSG peut déjà se frotter les mains car désormais les sociétés se battent presque pour associer leur image au club de Neymar et Kylian Mbappé. « Les sponsors font la queue devant l’entrée du club », a confié un proche du Paris SG au quotidien francilien. Et cet attrait du PSG provoque une inflation du prix des contrats de sponsoring, ce qui ne fait reculer personne, les entreprises concernées étant de top-niveau. Autrement dit, le Paris Saint-Germain aura du répondant pour faire face aux instances de contrôle, et pas uniquement des contrats venus du Qatar.