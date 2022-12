PSG : Enfin une très bonne nouvelle pour Neymar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En pleurs après l’élimination du Brésil en quart de finale du Mondial contre la Croatie, Neymar peut enfin se réjouir d’une bonne nouvelle.

En procès pour des faits de corruption et de fraude, Neymar a été relaxé par le tribunal de Barcelone ce mardi au même titre que ses parents ainsi que Sandro Rosell et Josep Maria Bartomeu, les anciens présidents du FC Barcelone. Le tribunal de commerce de Barcelone a ainsi considéré que ni le joueur ni les anciens présidents du club catalan ont œuvré pour sous-évaluer le prix du transfert de Neymar, à l’époque de Santos au Barça en 2013. La relaxe prononcée en faveur de Neymar n’est pas une surprise selon le journal AS, qui rappelle que le parquet représenté par Luis Garcia Canton avait retiré au cours du procès toutes les demandes d’emprisonnement et d’amendes contre Neymar. Selon le procureur, aucun indice ne prouve la culpabilité de joueur du PSG et de son entourage.

Neymar relaxé par le tribunal de Barcelone

Pour rappel, ce procès avait été intenté en 2015 par la société d’investissement brésilienne DIS, propriétaire de 40 % des droits de Neymar lorsqu’il était à Santos. A l’époque, la société a fait valoir qu’elle avait perdu une partie du transfert car la valeur réelle de Neymar avait été sous-estimé et a demandé une peine de cinq ans de prison à l’encontre du meneur de jeu du Paris Saint-Germain et du Brésil pour un total de 149 millions d’euros. C’est en octobre que le procureur avait demandé au tribunal d’acquitter tous les accusés car il n’y avait pas le moindre soupçon de crime. Une surprise alors qu’il réclamait initialement deux ans de prison et dix millions d’euros à l’encontre du joueur parisien. Voilà enfin une excellente nouvelle pour Neymar, qui se remet difficilement de l’élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du monde face à la Croatie.