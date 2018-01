PSG : Paris réclame 25ME cash à l'Inter pour Pastore !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Au cœur de l’actualité du PSG, Javier Pastore pourrait bien être le joueur décisif du club de la capitale lors du mercato hivernal.

En effet, l’international argentin a la cote et a un courtisan de tout premier choix avec l’Inter Milan. Mais depuis plusieurs semaines, le club italien répète qu’il n’a pas d’argent à dépenser et que seul un prêt est envisageable pour recruter l’ancien joueur de Palerme. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport affirme que le PSG a revu son tarif à la baisse concernant Javier Pastore puisque le leader du championnat de France ne réclamerait plus « que » 25ME pour El Flaco.

Une somme jugée trop importante, encore et toujours, par les dirigeants de l’Inter Milan. Ceux-ci auraient d’ailleurs proposé une formule plutôt originale au PSG : un prêt de deux ans, assorti d’une option d’achat quasi-automatique selon certains paramètres. Une formule qui ne convient évidemment pas aux dirigeants du PSG, déterminés à récupérer un chèque dès cet hiver pour la vente de Javier Pastore. Autant dire qu’un accord est encore bien loin d’être trouvé entre les deux parties. A ce stade des négociations, il y a même de quoi se demander si les deux clubs pourront trouver un terrain d'entente un jour...