Neymar et Marquinhos en dépression, alerte générale au PSG

Le PSG a repris le chemin de l'entraînement le mercredi 7 décembre dernier. Le groupe est encore incomplet avec une Coupe du monde 2022 au Qatar toujours en cours.

Au PSG, on reprend peu à peu ses marques après de longues semaines de coupure. Les joueurs non-présents à la Coupe du monde 2022 au Qatar ont repris l'entrainement le 7 décembre dernier au Camp des Loges. Ils seront prochainement rejoints par les Mondialistes récemment éliminés. Ce sera donc le cas pour Neymar et Marquinhos. Les deux Brésiliens ont vécu un cauchemar contre la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde. Neymar aura pourtant fait énormément pour aider son équipe à se qualifier pour le dernier carré. Mais la séance des tirs au but aura été fatale à la Selaçao. Au cours de cette dernière, Neymar, cinquième tireur, n'aura pas pu prendre sa chance quand Marquinhos a lui manqué sa tentative. Cruel et inquiétant psychologiquement pour Neymar et Marquinhos, marqués comme rarement.

Neymar et Marquinhos, le PSG en alerte

📲🥹 Le message que Neymar a envoyé à Marquinhos sur Whatsapp après l’élimination :



« Juste pour te dire que je suis fan de toi, qu'une péno ne va pas changer ce que je pense de toi, je suis avec toi à jamais et tu le sais, je t’aime »



(Merci à @eridan75 pour la trad’ 🙏) pic.twitter.com/fqVfugtFsj — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) December 11, 2022

D'ailleurs, pour certains observateurs, le PSG va sûrement avoir quelques difficultés pour remettre d'aplomb ses deux stars brésiliennes. C'est notamment l'avis de Romain Beddouk, qui a fait part de ses doutes sur l'antenne de France Bleu Paris, en commençant d'abord par le cas Neymar. « La question maintenant, c'est dans quel état mental allons nous retrouver Marquinhos et Neymar ? On a vu des images en pleurs du Ney et inconsolable. Il se dit détruit psychologiquement et que cette défaite va laisser des traces longtemps. Sauf que ce mardi, on sera à deux mois de la rencontre aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. Il va falloir que Christophe Galtier et le staff du PSG fassent des miracles pour le remettre dans le droit chemin. Chose positive, ils ont réussi à le faire cet été alors que l'on pensait Neymar en grandes difficultés », a dans un premier temps indiqué le journaliste, avant de se pencher sur Marquinhos : « La tâche sera peut-être plus compliquée avec Marquinhos qui a passé une année 2022 horrible. Fautif et affecté après l'élimination contre le Real Madrid, il était de nouveau performant avant la Coupe du monde. J'ai peur que ce penalty raté soit le coup de grâce. Je suis beaucoup moins optimiste sur la capacité du staff pour le sortir de cette passe ô combien difficile ». Réponse dans les prochaines semaines donc, alors que le PSG reprendra la compétition le 28 décembre prochain en Ligue 1 face à Strasbourg.