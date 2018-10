PSG : Enfin un dirigeant qui parle du dossier Rabiot

Dans : PSG, Mercato.

En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot va approcher de la date fatidique du 1er janvier 2019, où il pourra librement discuter et même signer pour le club de son choix.

Pour le moment, le milieu de terrain fait durer le suspense, ce qui n’arrange clairement pas le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a pris le dossier à bras le corps, notamment par le biais de son président Nasser Al-Khelaïfi, mais rien n’y fait. Et Adrien Rabiot, que l’on dit plus attentif au niveau du PSG en Ligue des Champions qu’aux discussions sur son poste ou son salaire, a de quoi s’inquiéter. Pas pour Maxwell, qui a évoqué sur TF1 la situation du milieu de terrain, et s’estime plutôt confiant.

« Rabiot a tout ici, il est chez lui et on espère trouver la bonne solution pour tous. Je suis toujours proche des joueurs et confiant de les avoir le maximum de temps possible ici. Je crois qu’il veut rester chez lui », a livré le directeur sportif adjoint du Paris SG, persuadé qu’un terrain d’entente finira par être trouvé. Après l’annonce de Canal+ qui évoquait un accord trouvé dans les grandes lignes, cette intervention d’un ancien joueur toujours très proche du vestiaire représente-t-elle un signe positif supplémentaire ?