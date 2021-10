PSG : Encore Messi ! Patrice Evra dénonce un vol

Dans : PSG.

Performant avec le FC Barcelone et vainqueur de la Copa America la saison dernière, l’Argentin Lionel Messi fait partie des favoris pour le Ballon d’Or. Mais cette hypothèse ne plaît pas du tout à Patrice Evra, qui enverrait plutôt le trophée du côté de Chelsea.

Très ouverte cette année, la course au Ballon d’Or est alimentée par un tas de déclarations. De nombreux observateurs ou acteurs donnent leur avis sur le possible vainqueur. Et à en croire les différents pronostics, Lionel Messi a de grandes chances d’être récompensé par France Football pour la septième fois de sa carrière. L’Argentin a en effet remporté la Copa America cet été, son premier titre en sélection qui a forcément marqué les esprits à l’échelle mondiale. Rappelons également que l’ancienne star du FC Barcelone a quand même brillé malgré les résultats mitigés des Blaugrana. L’attaquant du Paris Saint-Germain a donc été plébiscité sur le plateau de Prime Video en Italie, où Patrice Evra, en désaccord avec ses collègues, s’est agacé en plein direct !

« Messi Ballon d'Or ? Non, je ne suis pas du tout d'accord, a coupé le consultant français. Parce qu'à mon avis, ce Ballon d'Or est pour Kanté ou Jorginho, ils le méritent. Je ne comprends pas comment les gens peuvent dire : "C'est juste un milieu de terrain". Jorginho a tout gagné et il a joué un grand rôle dans toutes ces victoires. A mon avis, ce serait une injustice. J'en ai assez de voir le Ballon d'Or décerné à Leo Messi. Qu'a-t-il gagné la saison dernière ? OK, la Copa America. Mais avec le Barça, au final, il a fait quoi ? Contrairement à Jorginho qui, la saison dernière, a absolument tout gagné, même des trophées qui n'existent pas... Donc pour moi, ce serait une injustice totale ! » Là non plus, « Tonton Pat » ne fera pas grimper sa cote à Paris.