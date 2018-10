PSG : En promenade contre Naples, Rabiot s’est fait griller

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Malgré le match nul arraché (2-2) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a été nettement dominé par le Napoli.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont montré davantage d’implication que les Parisiens. Et cette fois, on ne parle pas seulement des attaquants. Même Adrien Rabiot n’était pas d’humeur à défendre. A plusieurs reprises, le milieu relayeur, certes annoncé malade, a été aperçu en train de marcher pendant que les Italiens attaquaient… C’était notamment le cas sur l’action du but inscrit par Dries Mertens. De quoi provoquer le coup de gueule de Frank Leboeuf !

« Il a vraiment pêché défensivement dans son replacement. Il ne s'occupe jamais de l'aspect défensif, il se dit que les autres vont récupérer le ballon. Sur le deuxième but de Naples, il ne cherche pas à voir ce qui se passe derrière lui, ça ne l’intéresse pas, a critiqué le consultant de RMC Sport. C’est un grand joueur, mais là on était en Ligue des Champions et sa copie n’est pas professionnelle. Et comme ses coéquipiers Marquinhos et Kimpembe ne parlent pas beaucoup, ça donne des occasions pour les adversaires. S'il était vraiment malade, il n'aurait pas dû jouer. » Reste à savoir si le coach Thomas Tuchel avait vraiment le choix…