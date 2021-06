PSG : En plein mercato, Rafinha bluffe tout le monde

Dans : PSG.

Alors que la Ligue 1 est sur pause jusqu’au mois d’août prochain, les joueurs du Paris Saint-Germain ne sont pas tous logés à la même enseigne durant cette intersaison.

D’un côté, il y a les internationaux qui jouent les plus grandes compétitions de sélections. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé, qui dispute actuellement l’Euro 2021 avec l’équipe de France, ou de Neymar, qui carbure avec le Brésil à la Copa América. Et d’un autre côté, il y a les joueurs qui sont en vacances depuis la déroute du PSG en championnat face au LOSC. Depuis plusieurs semaines, certains cadres de l’effectif de Mauricio Pochettino sont donc complètement off, et ce jusqu’au 5 juillet prochain, date de la reprise officielle des entraînements au Camp des Loges. Un retour aux affaires qui se fera sans les internationaux, qui auront aussi droit à leurs vacances après les compétitions.

Rafinha montre l’exemple

Mais à dix jours du come-back sur les terrains à Paris, certains éléments ont déjà repris la préparation physique individuelle. Par exemple, Rafinha est déjà au travail. « De retour pour la pré-saison », a posté le milieu sur ses réseaux sociaux. Arrivé au PSG en provenance du Barça l’an dernier, le joueur de 28 ans apparaît donc déterminé en vue de la prochaine saison. Un exercice au cours duquel le frère de Thiago (Liverpool) aura à coeur de bien faire. Et la tâche ne sera pas simple dans l’entrejeu francilien, puisqu’un taulier comme Georginio Wijnaldum va débarquer en force après une longue pige chez les Reds et un bon Euro avec les Pays-Bas. Malgré tout, avec cette reprise anticipée, Rafinha espère bien gratter un maximum de temps de jeu au PSG, malgré le fait que son nom soit évoqué dans la rubrique mercato. Auteur de 34 matchs toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2020-2021, le Brésilien cherchera donc à faire mieux, avec la reconquête de la Ligue 1 et le rêve de la Ligue des Champions en tête.