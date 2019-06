PSG : En grande forme, il allume Neymar... et Messi

Dans : PSG, Foot Europeen, Liga.

Ancien entraîneur de Manchester United ou encore de la sélection néerlandaise, Louis Van Gaal est un coach réputé pour son franc-parler dans le monde du football. Et en ce début de semaine, le Batave a fait honneur à sa réputation, en se payant sans filtre deux des meilleurs joueurs de la planète : Neymar, et Lionel Messi. En effet, dans une interview accordée au quotidien généraliste El Pais, Louis Van Gaal a estimé que le Brésilien et l’Argentin n’étaient pas des joueurs d’équipe, capables d’emmener leurs formations respectives au sacre en Ligue des Champions.

« Regardez le Barça. Combien de Ligues des Champions ont-ils gagnées avec celui qu’ils considèrent comme le meilleur joueur du monde ? Regardez Neymar au PSG. Combien de Ligues des Champions a-t-il gagnées ? J’aime Neymar et Messi pour leurs qualités individuelles, mais pas comme joueurs d’équipe. Je pense que dans les sports collectifs, il n’y a rien de plus important que les joueurs d’équipe. (...) Je ne suis pas dans les vestiaires ni aux entraînements du Barça. Je ne peux pas juger. J’aime les qualités de Messi. C’est le meilleur joueur du monde sur le plan individuel parce que ses statistiques sont incroyables. Je l’aime vraiment ! Mais pourquoi na gagne-t-il pas la Ligue des Champions depuis cinq ans ? Pourquoi ? » s’est interrogé Louis Van Gaal, pas tendre avec la star du PSG et celle du Barça. A n’en pas douter, son avis devrait faire jaser dans les prochains jours.