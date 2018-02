PSG : Emmanuel Petit cartonne Verratti le boulet !

Dans : PSG, Ligue 1.

Retenu lors du dernier mercato estival, lorsqu’il souhaitait rejoindre le FC Barcelone, Marco Verratti ne réalise pas sa meilleure saison au Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain est toujours capable d’enchanter le Parc des Princes avec des gestes de grande classe, mais son influence sur le jeu parisien n’est pas toujours évidente. Au vu de son talent, l’Italien pourrait apporter beaucoup plus. Et c’est justement ce que lui reproche Emmanuel Petit, agacé par son jeu au ralenti et son absence de progression ces derniers mois.

« Je trouve que c'est un garçon qui ne progresse pas, qui a des fois tendance à m'agacer, à trop ralentir le jeu, à faire trop de touches de balle. Il devrait s'inspirer de ce que faisait Xavi dans cette position, a conseillé le consultant de SFR Sport. Il rechigne à jouer en sentinelle alors qu'on l'a pris à la base pour être le premier relanceur. Aujourd'hui, les sentinelles du football moderne, ce sont les quaterbacks de la NFL. Ce sont eux qui lancent les incursions offensives. Je trouve qu'il a un peu corrigé son défaut, il mettait souvent son équipe en danger en essayant de faire tourner en bourrique l'adversaire. »

Verratti fait ronronner le PSG

« Avec ses qualités techniques, sa vista, et je trouve qu'il s'est amélioré dans son potentiel physique, il devrait apporter davantage, jouer simple. Pour moi, les grands joueurs jouent simple, sauf ceux qui sont des artistes et à qui tu donnes une liberté d'action sur le terrain. Verratti fait partie des grands joueurs, je pense qu'il franchira un palier s'il simplifie son jeu en essayant de s'appuyer sur sa technique. Il le fait de temps en temps mais je trouve que si le PSG ronronne, ce sont les milieux qui sont responsables, ce sont eux les premiers relanceurs », a expliqué Petit, qui attend sûrement Verratti au tournant face au Real Madrid en Ligue des Champions.