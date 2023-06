PSG ‍: Emirats, Arabie Saoudite ou Qatar, Bernardo Silva a fait son choix

Dans : PSG.

Joueur décisif de Manchester City dans son incroyable triplé, Bernardo Silva a l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Le PSG, Manchester City et Al-Hilal se battent pour l'avoir avec des états entiers derrière eux.

Le PSG s’est fixé plusieurs très gros objectifs pour se renforcer cet été, surtout que les départs en attaque pourraient bouleverser comme jamais le visage du club parisien. Lionel Messi a pris la direction des Etats-Unis, et c’est tout de même un titulaire à remplacer avec une faculté importante à être décisif, même si son rendement n’a pas toujours donné satisfaction. Neymar est poussé vers la sortie mais le départ du Brésilien reste peu probable, faute d’offre réelle, de désir du joueur de changer d’air, et avec l’arrivée de Luis Enrique qui le connaît bien. Enfin, le dossier Kylian Mbappé s’est enflammé ces derniers jours, avec la possibilité pour lui de rejoindre le Real Madrid puisqu’il ne veut pas prolonger son contrat au PSG, et que Nasser Al-Khelaïfi ne veut pas le perdre gratuitement en 2024.

Offensivement, Paris se concentre donc sur plusieurs objectifs de taille, et les noms sont désormais connus. Il y a une volonté de s’offrir Harry Kane ou Victor Osimhen pour évoluer en pointe, avec de toute façon un transfert qui nécessitera au moins 100 millions d’euros, voire 150 millions d’euros pour le Nigérian. Dans un poste de meneur de jeu ou d’ailier, Luis Campos est obsédé par Bernardo Silva. Toutefois, le dossier est complexe. Le Portugais est sous contrat avec Manchester City, qui comprend son désir de changer d’air, mais rêve de le faire changer d’avis.

Le PSG veut des joueurs motivés par le projet, c'est son cas

Le FC Barcelone est toujours intéressé, mais les gros investissements réalisés dernièrement empêchent littéralement le club catalan de rivaliser pour sa signature. Surtout que, parmi les clubs désireux de recruter Bernardo Silva, se trouve la formation d’Al-Hilal, qui a échoué à faire venir Lionel Messi, et compte se refaire la cerise avec le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Des sommes folles sont annoncées, avec un salaire de 75 millions d’euros par an. Selon le média britannique 90Min, il n’y a toutefois pas de quoi faire vriller Bernardo Silva. L’ancien de l’AS Monaco ne possède pour l’heure qu’une seule priorité, celle de jouer au PSG.

Un message qui fera chaud au coeur des dirigeants parisiens, et même des supporters, qui ont vu plusieurs cibles se dévier de la trajectoire parisienne ces derniers jours, notamment Marcus Thuram. Il reste à savoir si cela va se concrétiser par un gros transfert dans les prochains jours, mais les premières pierres sont posées et le PSG se dit qu’il a certainement fait le plus difficile en convaincant le Portugais de rejoindre son projet. Pour le moment, le suspense est encore entier, notamment parce que la nomination de Luis Enrique n’est toujours pas effective, et que ces atermoiements empêchent les futures recrues de totalement s’investir à Paris sans un entraineur en place.