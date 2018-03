PSG : Emery voit clair dans le jeu du Brésil avec Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d’une entorse de la cheville, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar va subir une opération dans les prochains jours. Reste à savoir quelle sera la durée de son absence.

Alors que le club francilien espère récupérer sa star avant la fin de la saison, les médecins de la sélection brésilienne se montrent beaucoup plus inquiets. Selon eux, l’international auriverde souffre d’une fracture d’un os du pied, et non d’une fissure, ce qui l’éloignerait des terrains jusqu’au Mondial 2018. C’est du moins le scénario qui arrange la Seleção. Mais de son côté, l’entraîneur parisien Unai Emery ne se laisse pas faire.

« Avec Neymar, il sort beaucoup d’informations parce que c’est un joueur important. Mais en interne, nous avons parlé avec clarté, a confié l’Espagnol. Nous avons discuté avec notre médecin puis avec celui de la Seleção. Comme on l’a communiqué au départ, c’était une entorse de la cheville. Et puis à ça s’est ajoutée une fissure, plus ou moins grande. J’ai vu la radiographie. Je ne sais pas interpréter mais ce qu’on voit c’est une rayure. On a essayé de faire le mieux pour le joueur et pour l’équipe. On a essayé d’anticiper mais on a respecté le protocole de trois jours. »

Emery connaît cette blessure

« J’ai répondu mardi par rapport à ce que m’avait dit le docteur, mais aussi par rapport à mon expérience personnelle, parce que j’ai eu cette blessure, s’est souvenu le technicien. Les chances étaient minimes, mais j’ai laissé la porte ouverte. Il y a une bonne relation entre nous, et une bonne communication, surtout. Neymar est venu manger avec nous mercredi avant le match contre Marseille, on est unis. » Rappelons que le PSG va envoyer son coordinateur sportif Maxwell au Brésil pour suivre l’intervention chirurgicale de près.