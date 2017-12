PSG : Emery ne regrette pas sa stratégie de l'échec

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery (coach du PSG concernant ses choix tactiques lors de Strasbourg-PSG) : « Si je regrette d'avoir ménagé certains joueurs ? Non. On a creusé l'écart dans le Championnat. C'est peut-être le moment de donner du temps de jeu à certains car on a besoin de tous les joueurs. On attendait d'avoir fait un écart pour pouvoir faire tourner. Si tu ne donnes pas de rotations à l'équipe, elle pourrait en souffrir dans le futur, donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce turnover. Le plus difficile, c'est de toujours gagner . On va continuer notre chemin, avec tranquillité et exigence. Je ne suis pas content du résultat car je n'aime pas perdre, mais au classement on a déjà fait une grosse différence. »