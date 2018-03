PSG : Emery, Al-Khelaïfi, ses coéquipiers… Draxler pète un câble !

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Eliminés par le Real Madrid (3-1, 1-2) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain ont tous mesuré leurs propos mardi soir.

Tous, sauf Julian Draxler ! Remplaçant au coup d’envoi du match retour, le milieu de terrain n’est entré qu’à la 76e minute au moment où le score était toujours à 1-1. Un scénario que l’Allemand ne comprend absolument pas. Agacé, l’ancien joueur de Wolfsbourg, que l’on connaissait plutôt réservé, n’a pas hésité à critiquer les choix de son entraîneur Unai Emery.

« Il a été insensible et je ne l’ai pas bien compris, a lâché Draxler. Je ne sais pas ce qui s’est passé, j’ai été surpris et énervé. Le but du 1-1 n’a rien changé pour nous. J’ai senti que nous avions besoin de continuer à presser et jouer offensivement. » Et le coach espagnol n’était pas la seule cible du milieu polyvalent, également remonté contre ses coéquipiers et la direction qui a énormément investi pour rien.

« Tu ne peux pas gagner comme ça »

« Le Real Madrid a pu jouer tranquillement et n’a jamais été inquiet, a-t-il regretté. On a fait tourner le ballon mais tu ne peux pas gagner en faisant juste ça. Tu dois mettre la pression quand tu perds 3-1, pas juste faire des passes et espérer que quelque chose tombe du ciel. On mérite d’être éliminé. Cet été, nous avons dépensé 400 millions d’euros et tout le monde disait que ça allait changer les choses, mais on a échoué à passer ce tour. » Apparemment, Draxler avait besoin de vider son sac...