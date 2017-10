PSG : Emery a inventé la tactique en 7-3, Sévérac se le paye

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’unanimité des observateurs, le PSG n’a pas présenté son meilleur visage ce dimanche au Vélodrome, semblant prendre de haut une formation marseillaise qui a fait bien mieux que se défendre. Sur le plan de l’engagement, les Parisiens n’ont clairement pas fait bonne figure, tout comme sur le plan tactique. La formation d’Unai Emery a souvent paru coupée en deux, avec les trois de devant chargés de mettre le feu et très peu de liant, en dehors éventuellement d’Adrien Rabiot. De quoi provoquer la raillerie de Dominique Sévérac, qui, dans un billet pour Le Parisien marqué par une mauvaise foi volontairement affichée, a raillé le génie d’Unai Emery, embarquant même Marcelo Bielsa dans le coup.

« Avec des stars, le Basque produit également un football total et avance une tactique inédite, ce 7-3 digne du maestro qu’il est : sept qui défendent, trois qui attaquent, une équipe coupée en deux, comme une femme en deux morceaux dans les tours des prestidigitateurs. C’est d’ailleurs ça, Bielsa et Emery : deux magiciens qui font régulièrement disparaître le jeu pendant un match. Ils méritent « le Plus Grand Cabaret du monde » de Patrick Sébastien. C’est génial », a balancé le journaliste du Parisien, pour qui Unai Emery n’a pas encore trouvé la bonne tactique lui permettant de tirer le meilleur de son effectif.