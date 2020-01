PSG : Émerveillé à Paris, il fait un vœu pour le mercato d’été

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réglé un problème récurrent des années précédentes en clarifiant la hiérarchie des gardiens de but.

Avec les départs d’Alphonse Areola, de Kevin Trapp et de Gianluigi Buffon, le club de la capitale a décidé de repartir d’une feuille blanche. Et pour l’instant, cela paie avec un titulaire indiscutable qui se nomme Keylor Navas, et une doublure qui ne fait pas de vague, à savoir Sergio Rico. Prêté avec option d’achat par le FC Séville, l’Espagnol de 26 ans est carrément aux anges dans la capitale française. Titulaire en Coupe de France face à Linas-Monthléry dimanche soir, il a d’ailleurs exaucé un vœu à six mois du mercato estival…

« Le PSG est l'un des plus grands clubs du monde. Je serais enchanté de rester ici » a indiqué le gardien du Paris Saint-Germain, de passage devant les médias après la victoire 6-0 de son équipe face aux amateurs de la banlieue parisienne. Pour rappel, l’option d’achat de Sergio Rico est évaluée à 10 ME, une somme correcte pour un remplaçant à la mentalité absolument irréprochable depuis sa venue à Paris. De plus, d’un point de vu purement sportif, Sergio Rico est pour l’heure une excellente doublure. En effet, l’Espagnol avait livré un bon match à Brest en novembre lorsqu’il avait dû combler une blessure de Keylor Navas. Face à Linas-Monthléry dimanche, il a arrêté un penalty. C’est ce que l’on appelle marquer des points.