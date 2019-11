PSG : Embrouille entre Tuchel et les joueurs après l’OM ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain est passé au travers de son match à Dijon de vendredi dernier, avec une défaite 2-1 qui fait mauvais genre face à la lanterne rouge.

Surtout que le PSG sortait de deux cartons face à Bruges et l’OM. Et pourtant, l’humeur n’était pas au beau fixe, révèle L’Equipe ce dimanche. En effet, malgré le succès 4-0 face aux Marseillais, les joueurs parisiens ont été accusés de se ménager en seconde période, avec un 0-0 qui ne correspondait pas à ce qui avait été vu avant le repos. Cela a été souligné dans les médias et par les supporters, sans en faire un drame bien évidemment, le large score étant déjà acquis.

Mais le fait de voir Thomas Tuchel expliquer qu’il n’était pas satisfait par la seconde période de ses troupes a vexé plusieurs joueurs, qui estiment que leur entraineur a été trop sévère avec eux. Le quotidien sportif assure ainsi que, dans le clan des joueurs, on aurait aimé que Tuchel soit un peu plus compréhensif et sache apprécier la grosse victoire dans le Classique, plutôt que de rechigner sur les 45 dernières minutes beaucoup moins enthousiasmantes. Sans que ce soit forcément lié à la contre-performance à Dijon, ces tensions en interne sont nouvelles et résultent du changement de discours de l’entraineur allemand, qui a décidé de laisser passer beaucoup moins de choses à ses joueurs cette saison.