PSG ‍: Ekitike fait tout exploser, Kolo Muani retenu par Francfort ‍!

Nouveau coup de théâtre dans le dossier Randal Kolo-Muani, puisque Francfort ne veut pas libérer son attaquant faute d'avoir recruté son successeur. Et Hugo Ekitike n'a pas voulu faire le trajet inverse.

Incroyable dénouement à l’heure actuelle dans le dossier Randal Kolo-Muani. Alors que tout semblait parti pour que Francfort accepte l’offre du PSG de 90 millions d’euros bonus inclus, le club allemand ne se démonte pas. Il faut un remplaçant à l’attaquant français devant, sous peine de ne pas lâcher son buteur. Et les pistes s’évaporent au fur et à mesure que la cloche va retentir. Sky Deutschland annonce que Hugo Ekitike, pas du tout satisfait par l’offre de l’Eintracht, a refusé de rejoindre la formation de Francfort. Et les dirigeants allemands sont bien décidés à aller au bout de leur raisonnement, en conservant donc Kolo Muani faute d’avoir pu trouver un remplaçant. Ce serait une véritable catastrophe pour le PSG, qui misait très gros sur ce dossier et n’avait pas réellement de plan B prêt à être enclenché.

