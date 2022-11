PSG : Ekitike choque Galtier pour terrasser la MNM

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après la victoire du PSG contre Lorient dimanche (1-2), Christophe Galtier a accordé trois jours de repos à ses joueurs.

Leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut enfin profiter d’une semaine de repos. En effet, aucun match n’est au programme cette semaine pour le club de la capitale, qui a achevé la phase de groupes de la Ligue des Champions avec la victoire contre la Juventus Turin la semaine dernière. Christophe Galtier a ainsi profité de ce calendrier plus léger que d’habitude pour accorder trois jours de repos à ses troupes. La reprise a été fixée à jeudi au Camp des Loges mais ce mardi, un joueur de l’effectif professionnel a surpris le staff de Christophe Galtier en revenant de ses congés avec deux jours d’avance. Il s’agit d’Hugo Ekitike, titulaire à Lorient en raison de l’absence de Lionel Messi. Une assiduité et un état d’éprit qui ne vont pas passer inaperçus du côté de Christophe Galtier alors qu’aucun attaquant ne se détache vraiment parmi Soler, Ekitike ou encore Sarabia derrière la « MNM » composée de Messi, Neymar et Mbappé.

Ekitike revient à l'entraînement avec deux jours d'avance

Du côté de Reims, nul doute que personne ne sera surpris par l’état d’esprit d’Hugo Ekitike. Sur l’antenne de RMC lundi soir, le président champenois Jean-Pierre Caillot a défendu son ancien attaquant, prêté avec une option d’achat à 30 millions d’euros au PSG l’été dernier. « Il n'y a aucun doute pour qu'Ekitike s'adapte. Je peux vous dire qu'on connait les qualités de Campos pour détecter les joueurs. Cela faisait bien longtemps qu'il suivait Hugo Ekitike. Ce n'est pas facile de passer de Reims au PSG. C'est de la trempe de très grands joueurs. Je n'ai aucun doute sur la capacité d'Ekitike à s'adapter au PSG » a défendu Jean-Pierre Caillot, persuadé qu’Hugo Ekitike parviendra à s’imposer dans la capitale française. Le jeune buteur français se donne en tout cas les moyens de ses ambitions en redoublant de travail. Malgré la concurrence XXL à son poste au PSG et un début de saison plutôt compliqué, l'ancien attaquant de Reims redouble de travail et entend bien se faire une place dans la rotation de Christophe Galtier à Paris.