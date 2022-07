PSG : Ekitike a humilié Messi, excuses obligatoires

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Fraîchement débarqué au sein du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike va devoir faire sa place dans un effectif de stars, et notamment aux côtés de Lionel Messi. Une légende un temps moquée par la nouvelle recrue du PSG sur les réseaux sociaux.

Quand un nouveau joueur débarque dans un club, les réseaux sociaux de la recrue en question sont forcément passés au crible, encore plus quand il s’agit d’une recrue du PSG. Ces derniers jours, Hugo Ekitike n’a donc pas pu éviter le scan des suiveurs du club de la capitale française. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les enquêteurs virtuels ont trouvé de quoi faire le buzz. Puisque dans plusieurs partages de tweets, Ekitike n’avait pas hésité à se moquer indirectement de… Lionel Messi, son nouveau coéquipier au PSG, et ce à deux reprises.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Une première fois quand l’ancien attaquant de Reims avait partagé une photo sur laquelle on voit Messi assis dans un chariot tiré par Mbappé, pour montrer que l’Argentin avait été dépassé par l’attaquant français la saison dernière. Puis une deuxième fois, quand Ekitike a trollé Messi en likant une photo sur laquelle Benzema et Cristiano Ronaldo portent leurs équipes à bout de bras. Preuves qu’Ekitike a plus un penchant pour CR7 que pour Messi.

Ekitike se moque de Messi

Autant dire que la nouvelle recrue du PSG va devoir se faire petit pour ses premiers pas dans le vestiaire parisien, surtout auprès de Lionel Messi. Fan de Mbappé, l’attaquant de 20 ans va maintenant tout faire pour trouver une place dans l’attaque du PSG au milieu de Messi justement, mais aussi de Mbappé ou de Neymar. Recruté dans le cadre d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat de 30 millions d’euros, l’ancienne pépite de Reims devra vite faire son trou s’il ne veut pas connaître un premier exercice compliqué à Paris, où il espère sûrement revoir le vrai Messi, celui que le Parc des Princes n’a pas encore vu… Après une première saison d'adaptation à Paris et avec la Coupe du Monde au Qatar en ligne de mire, l’ancienne légende du Barça voudra retrouver son vrai niveau avec l’objectif de porter le PSG en Ligue des Champions, et histoire de faire taire Ekitike.