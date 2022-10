PSG, EdF, Kylian Mbappé prend un énorme risque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’image de Kylian Mbappé a évolué depuis ses débuts et pas forcément de manière positive pour l’attaquant du PSG ces dernières semaines.

Il y a quatre ans, Kylian Mbappé disputait sa première Coupe du monde avec l’Equipe de France. Du haut de ses 18 ans, l’attaquant du Paris Saint-Germain était l’idole de tous les suiveurs des Bleus et son innocence avait conquis toute la France. Nous voilà arrivés à l’aube de la Coupe du monde 2022 au Qatar et Kylian Mbappé a bien changé. L’ex-buteur de Monaco est plus fort, plus complet et plus proche encore de devenir le meilleur joueur du monde. Il a également changé médiatiquement et pas forcément dans le sens positif avec plusieurs affaires comme la polémique des droits d’image en Equipe de France ou encore ses envies de départ du PSG dès le mercato hivernal en raison des promesses non tenues par la direction du club ou encore le scandale de l’armée numérique du Paris SG.

Kylian Mbappé mis en garde

Des affaires qui pourraient creuser un fossé entre Kylian Mbappé et les suiveurs de l’Equipe de France selon Franck Hocquemiller, agent d’image et fondateur de VIP Consulting qui s’est exprimé au sujet de Kylian Mbappé dans les colonnes de L’Equipe. « Son image en a pris un petit coup, ce n'est jamais bon de monopoliser l'actualité. Il y a un agacement qui commence à poindre dans l'opinion à l'approche de la Coupe du monde. Kylian est trop souvent associé à des conflits, avec la Fédération, avec le PSG même s'il a démenti, mais, à mon sens, trop tardivement. Et le problème est que dès que ça le concerne, tout prend des proportions énormes. Je serais son conseiller, je lui dirais : "Place au sport et à la Coupe du monde." Aujourd'hui, il y a trop d'histoires, et pas qu'avec lui, tout le monde a beaucoup à perdre : Kylian, les Bleus, son club, ses partenaires » a jugé l’agent d’image, pour qui Kylian Mbappé n’est pas du tout sur la bonne pente au niveau de son image même si à l’international, sa cote reste très élevée. De plus, aux yeux des Français interrogés par le dernier sondage commandé par RMC, Kylian Mbappé sera le taulier des Bleus au Mondial devant Karim Benzema et Antoine Griezmann. Il y a donc une marge avant de voir un Mbappé qui lasse en France en France, pour l’instant.