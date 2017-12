PSG : Dybala à Paris, un mercato d’été de folie se profile ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le PSG, qui se veut prudent à l’heure d’aborder le marché des transferts hivernal, a déjà démontré qu’il pouvait faire des énormes coups dans cet exercice en été.

Et pas qu’un seul puisqu’après être allé chercher Neymar dans les rangs du FC Barcelone, le club de la capitale a réussi à faire venir Kylian Mbappé, le jeune joueur français le plus suivi après son explosion à Monaco. Et l’été prochain, quel sera le nouveau visage parisien ? A en croire le Corriere della Sera, il pourrait être encore bouleversé puisque le quotidien italien assure que Paulo Dybala, qui cartonne avec la Juventus et justifie son surnom de « Nouveau Messi » grâce à ses performances dans le Piémont, viendra garnir l’attaque parisienne. La confidence vient de son frère et agent, même si cette arrivée au pied de la Tour Eiffel possède un coup non négligeable, et assez peu réaliste à l’heure actuelle.

« Neymar ira au Real Madrid et toi, tu iras au PSG », a ainsi confié Mariano Dybala à la Joya. Le grand frère de Paulo Dybala se baserait sur une récente rencontre avec les dirigeants parisiens, un rendez-vous au cours duquel ce scénario assez fou lui aurait été dévoilé. Si l’information est à prendre avec des pincettes, il coïncide toutefois avec le coup de blues de l’Argentin, qui laisse son frère gérer son avenir depuis qu’il a changé d’agent, et ne semble plus fermer la porte à un départ de la Juventus, que ce soit pour le Real Madrid, Manchester United ou le PSG.