PSG : Duluc croise les doigts pour ce PSG maudit en Europe

Fin décembre, les supporters du Paris Saint-Germain étaient plutôt soulagés d’apprendre que leur équipe allait affronter Manchester United en 8es de finale de la Ligue des Champions. Deux mois plus tard, et alors que le match aller se dispute ce mardi soir à Old Trafford, la chanson est bien différente. Car José Mourinho a été viré et que Manchester United enchaîne les victoires. Résultat, le trio Martial-Pogba-Rashford est irrésistible et peut légitimement faire peur à la défense parisienne. Mais également car le sort s’est acharné sur le PSG, privé pour ce match de Meunier, Neymar et Cavani. Une véritable malédiction selon Vincent Duluc…

« Ce n’est pas l’année ou jamais, seulement l’année où le PSG essaie encore, dans un décor de brume plutôt que de plein soleil. Car il passe dans l’air quelque chose d’une malédiction, une théorie qui trouve sa source dans l’enchaînement de la mise à l’écart de Mourinho, un sale coup pour Paris, de l’épanouissement absolu de Pogba et Martial sans lui, et des blessures de Neymar et de Cavani, qui font basculer les attentes d’un trio de rêve aux épaules encore frêles d’un homme seul. Il faudrait que Mbappé joue en duo avec Choupo-Moting pour arriver à une attaque à trois lettres, mais ce ne serait pas forcément la solution non plus. Pour que les planètes finissent vraiment par s’aligner, il faudrait qu’il ne soit pas trop tôt pour Mbappé pour assumer cette pression et tout le toutim, et qu’il ne soit pas trop tard pour Buffon et Daniel Alves. Sur le banc du PSG, Thomas Tuchel sera le quatrième entraîneur de l’ère qatarienne à se confronter au printemps européen, ou à la fin de l’hiver, après Carlo Ancelotti, Laurent Blanc et Unai Emery. Pour lui comme pour les autres, la C 1 sera la mesure de conquête, la justification du gigantisme de l’ambition et des investissements » a expliqué le journaliste de L’Equipe dans un édito publié dans le quotidien sportif. Reste maintenant à voir si le PSG peut vaincre cette malédiction et s’offrir Manchester United. Malgré les circonstances…