PSG : Duluc calme la Mbappé-mania avec une leçon d’histoire

Dans : PSG, Ligue 1.

Course au Ballon d’Or, 20e anniversaire, bilan de l’année, Kylian Mbappé fait encore et toujours la Une depuis son parcours triomphal en Russie l’été dernier.

Les louanges pleuvent de partout et l’attaquant du Paris Saint-Germain va devoir apprendre à les digérer, et encore améliorer son niveau de jeu pour porter ses équipes. Une mission logique vu son jeune âge, mais qui ne lui permet pas encore d’être parmi les plus grands joueurs. Journaliste mais également grand fan de l’histoire du football, Vincent Duluc a tout de même le poil qui se hérisse quand il entend déjà des comparaisons entre Kylian Mbappé et Pelé, ou quand certains le mettent déjà au niveau des plus grands joueurs de l’histoire. Pour la plume de L’Equipe, seuls ceux qui n’ont pas vu Pelé jouer lors de ses premières années peuvent penser cela.

« Mbappé ? Je ne pense que ce soit le plus grand joueur de tous les temps à 20 ans. Parce qu’il y a eu Pelé, Ronaldo le brésilien… Ce que fait Mbappé est fantastique, mais Pelé c’est un peu au-dessus. C’est peut-être générationnel mais bon… Lors de la Coupe du Monde en 1958, Pelé a seulement 17 ans et il était frappant ! », a livré le journaliste dans L’Equipe du Soir. Un rappel permettant aux plus jeunes de réaliser à quel point Pelé dominait son sport de manière indiscutable à l’époque, ce qui n’est pas – encore – le cas pour Kylian Mbappé, qui va par exemple devoir attendre encore un peu pour récolter son premier Ballon d’Or.