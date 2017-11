Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La célébration de Layvin Kurzawa mardi soir lors de son triplé avec le Paris Saint-Germain a fait réagir pas mal de monde, et pas parce que le joueur du PSG est entré dans l'histoire en devenant le premier défenseur à marquer trois buts dans le même match en Ligue des champions. Christophe Dugarry a vu cette scène et pour le champion du monde 1998 cette réaction de Kurzawa confirme que ce dernier a bien du mal à gérer sa situation.

Alors, le consultant du RMC a lancé un appel au joueur international du Paris SG afin de se proposer pour lui venir en aide. « Quand je vois qu'il enchaîne les conneries et les performances moyennes, je vais essayer d'aller lui parler et voir dans son cerveau: "mec, qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi cette réaction? D'où elle vient?". Et peut-être qu'éventuellement je lui fournirai quelqu'un pour avoir une approche un peu différente. Là, on attend quoi de Kurzawa? La prochaine connerie! Si personne ne l'accompagne, il va y avoir une prochaine connerie dans quelques mois. Layvin, moi, je t'aide. Layvin, si tu as besoin d'aide, je t'aide! », a lancé Christophe Dugarry, décidément en verve cette semaine. Le champion du monde 1998 ne s'est en tout cas visiblement pas reconnu dans ce geste de Kurzawa à l'égard des critiques. Pour mémoire, très critiqué avant la Coupe du monde en France, Dugarry avait profité de son but marqué contre l'Afrique du Sud à Marseille pour venir tirer la langue aux journalistes dans sa célébration. Pas forcément beaucoup plus mature...