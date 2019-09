PSG : Dugarry oublie le Real et l'OL, il retient le match contre Reims

Dans : PSG, Ligue 1, Reims.

C’est un constat, le Paris Saint-Germain a quasiment joué avec son équipe B ce mercredi face à Reims. Souvent, cela suffit en Ligue 1 pour faire la différence et parvenir à s’imposer. Mais les changements étaient trop importants, les remplaçants pas assez au niveau, et le club champenois a aussi très bien joué le coup. Cette défaite qui pourrait paraître anodine puisque le PSG est toujours leader et a montré qu’il savait répondre présent lors des grands matchs contre le Real ou l’OL, ne l’est pas selon Christophe Dugarry.

« Le match contre Reims prouve que le PSG n’a pas tant de marge que ça. Les difficultés qu’ils ont depuis le début de la saison, hormis les matchs du Real et de Lyon, se confirment. Paris a vraiment des difficultés dans le jeu depuis le début de la saison. Paris c’est une Ferrari, le moindre grain de sable dérègle tout ! Paris est fébrile, Paris est friable. Tout cela pour dire qu’il ne faut rien lâcher, les joueurs doivent être exigeants. Tout cela est très fragile notamment avec les absences, les blessures, les suspensions, etc. Le match contre Reims, c’est un gros avertissement », a prévenu le consultant de RMC, qui ne fait pas partie de ceux qui plaident pour l’accident de parcours.