PSG : Dugarry facilite le travail de Leonardo au mercato

Dans : PSG.

Les premières interrogations au sujet du marché des transferts hivernal du PSG concernent les départs.

Des joueurs au temps de jeu minime et en qui Thomas Tuchel ne croit plus peuvent être tentés d’aller voir ailleurs. C’est le cas notamment de Layvin Kurzawa. Mais il y a un dossier désormais plus épineux que prévu, celui menant à Leandro Paredes. L’Argentin était jusqu’à il y a quelques semaines vu comme un énorme flop à 47 ME. Mais, performant lors des derniers entrainements, il a profité des absences de Gueye et Verratti pour gagner du temps de jeu, et même enchainer les titularisations. Pas forcément de quoi changer son état d’esprit, lui qui pense à regarder ailleurs en janvier, de peur de retrouver le banc de touche quand les titulaires seront revenus. Et Christophe Dugarry va dans son sens, le consultant de RMC assurant que l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg n’allait pas bouleverser la hiérarchie malgré ses bonnes performances.



« Paredes, futur titulaire à Paris ? Non, je ne pense pas. Mais je suis ravi de voir ce que garçon nous montre des qualités. Je suis souvent trop dur avec les joueurs qui n’avancent pas. Mais ce qu’il a fait lors des derniers matchs c’est bien, bravo. Contre l’ASSE, c’est difficile de juger car Paris était en supériorité numérique. Mais dans certains matchs, il faisait tout à l’envers, il faisait les mauvais choix etc, donc il n’y a une progression. Néanmoins, il passe en troisième ou quatrième position au milieu derrière Marquinhos, Verratti et Gueye selon moi. Je pense qu’il part trop tard dans la course pour être titulaire mais il peut être une bonne solution pour les fins de match, avec une bonne frappe notamment », a livré, dans des propos rapports par Footradio.com, le champion du monde 1998 qui facilite le travail de Leonardo, pas vraiment fan de Paredes et qui cherche à le caser au mercato.