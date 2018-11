PSG : Dugarry est cash, l'avenir du PSG dépend de Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Forfait ce week-end, Neymar a cruellement manqué au Paris Saint-Germain contre Toulouse lors de la 14e journée de Ligue 1. De retour pour le match crucial face à Liverpool en Ligue des Champions, le Brésilien sera attendu au tournant. Il faut dire que l’avenir européen dépend de lui selon Christophe Dugarry, qui estime que son association avec Kylian Mbappé peut faire exploser la défense des Reds au Parc des Princes.

« Le match contre Toulouse était d’un ennui mortel, c’est assez compréhensible. Mais ce match donne à nouveau des enseignements, il vaut mieux que Neymar soit là. Sans Neymar, ce n’est quand même pas la même chose. Après, c’est lui qui a les clés du truc. Moi je préfère un Neymar à 50%, qui s’investit, qui a envie de faire les efforts, qui joue pour les autres, qu’un Neymar à 100% mais qui se regarde jouer. C’est lui qui a la clé, quand tu vois cette entente qu’il a avec Mbappé. Neymar et Mbappé, c’est l’un avec l’autre. Si Neymar est bien, Mbappé sera bien aussi parce qu’il y a une telle connexion entre les deux qu’ils arrivent à se pousser vers le haut. Tous les deux, ils peuvent faire exploser n’importe quelle défense » a prévenu Christophe Dugarry sur RMC Sport. Maintenant, il n’y a plus qu’à espérer que les deux attaquants parisiens ne seront pas trop handicapés par leurs blessures respectives à la cuisse et l’épaule contre Liverpool…