PSG ‍: Du respect sans plus, Campos et Luis Enrique se tolèrent

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lancé dans un nouveau cycle depuis cet été, le Paris Saint-Germain se laisse guider par deux hommes forts, à savoir Luis Enrique et Luis Campos. L’entraîneur et le conseiller sportif ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais parviennent à travailler ensemble avec efficacité et sans se marcher sur les pieds.

Le Paris Saint-Germain n’était pas sûr de son coup. Au moment de la nomination de Luis Enrique en juillet dernier, certaines personnes en interne se demandaient si le nouvel entraîneur serait capable de travailler avec Luis Campos. Les deux hommes sont effectivement connus pour leur forte personnalité. Et au club de la capitale, personne n’a oublié la mauvaise cohabitation entre Thomas Tuchel et ses anciens supérieurs Antero Henrique puis Leonardo.

Luis Enrique reste sur son terrain

Mais après un mercato estival et une demi-saison, force est de constater que tout se passe bien entre le successeur de Christophe Galtier et le conseiller sportif. Le journal L’Equipe parle d’une relation uniquement professionnelle et basée sur le respect. Certes, les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde. Mais ils parviennent à travailler ensemble de manière efficace grâce à une règle simple : chacun son territoire.

En résumé, Luis Enrique, allergique à l’aspect politique, s’occupe de tout ce qui concerne la compétition. Le style de jeu, les compos, la tactique, les séances d’entraînement… Tout cela appartient à l’Espagnol et à son staff. Voilà pourquoi vous ne verrez pas Luis Campos débarquer en furie au bord du terrain, comme il l’avait fait la saison dernière auprès de Christophe Galtier lors d’une victoire arrachée face à Lille (4-3).

Cette saison, le conseiller sportif se concentre sur le recrutement, même si le technicien lui a glissé le nom du gardien Arnau Tenas, sur le développement du projet avec le président Nasser Al-Khelaïfi et ses différentes obligations qui impliquent de nombreux voyages. Le quotidien sportif précise que les deux hommes se parlent régulièrement et se trouvent même des avis communs, notamment dans le domaine de la discipline. Et pour le moment, la recette fonctionne bien.