PSG ‍: Du racisme anti-Arabes à Paris, Daniel Riolo s'en mêle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Nasser Al-Khelaïfi s’agace du refus de la ville de Paris, qui ne souhaite pas vendre le Parc des Princes au PSG. Une décision qui est pourtant logique selon Daniel Riolo, et cela n’a rien à voir avec du racisme anti-Qatar.

Le Paris Saint-Germain perd patience dans le dossier de la vente du Parc des Princes. Le club de la capitale, qui a accueilli un nouvel investisseur américain, souhaite impérativement être propriétaire de son stade à l’avenir. Cela a d’ailleurs été mis comme condition par ce nouvel investisseur en question. Nasser Al-Khelaïfi aimerait devenir propriétaire du Parc des Princes, ce qui éviterait au PSG d’engager des travaux colossaux pour construire un nouveau stade. Mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé avec la ville de Paris.

Daniel Riolo s'oppose à la vente du Parc au PSG

Le refus de la ville de Paris est pour le moment ferme et Nasser Al-Khelaïfi en est à se demander si ce n’est pas du racisme anti-Qatar, comme il l’a indiqué dans une interview en début de semaine. « Certains disent on reprend les discussions, d’autres on ne vend pas au Qatar. Est-ce que c’est parce qu’on est arabes, je ne sais pas ? » a lancé le président du club champion de France en titre. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le sujet. Et s’il a beaucoup défendu QSI et le PSG ces derniers jours, le journaliste est cette fois sur la même position que la ville de Paris. Il estime que le Parc des Princes doit rester la propriété de la ville et non du club.

« On n’a pas à vendre le Parc des Princes à qui que ce soit, c’est un monument de la ville de Paris. C’est une enceinte absolument magnifique et originale qui a été pensée par un architecte qui n’a pas fait que le Parc des Princes. C’est fantastique et il n’y a pas de raison que ce bout de patrimoine français soit vendu à qui que ce soit, ça n’a rien à voir avec le Qatar, Arabes ou quoi que ce soit. Que l’on fasse une concession sur plusieurs années aucun soucis, que le PSG fasse des travaux aucun soucis. Le Qatar a effectué un travail remarquable car l’intérieur du Parc des Princes, les loges etc, tout a été remarquablement bien fait. C’est génial. Ils s’en servent mais la propriété doit rester à la ville de Paris. En termes d’architecture extérieure et d’acoustique, c’est une œuvre d’art » estime Daniel Riolo, pour qui Nasser Al-Khelaïfi fait fausse route sur ce dossier. Il est rare que le journaliste donne raison à Anne Hidalgo et à son conseil municipal, mais sur le coup, Daniel Riolo est fermement opposé à la vente du Parc des Princes.