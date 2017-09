PSG : Draxler kiffe être en 10, la belle trouvaille d'Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Julian Draxler, attaquant du PSG, après la victoire face à Bordeaux (6-2) : « C’est mon meilleur match depuis le début de la saison. C’est correct, c’était difficile depuis le début, je ne jouais pas bien et pas beaucoup. Mais j’ai progressé et je suis content pour aujourd’hui. C’est un plaisir de jouer avec cette équipe. 10 ? Cette position est bonne pour moi, je me sens bien sur le terrain. J’ai marqué un beau but du gauche, ce n’est pas habituel pour moi. C’est toujours difficile d’accepter d’être remplaçant. Je veux jouer tous les matchs comme les autres joueurs. Je suis heureux à Paris, j’aime jouer souvent et comme aujourd’hui, c’était très bon », a-t-il déclaré sur Canal+.