PSG : Dragué en Italie, il est prêt à filer pour 2 ME

Entre ceux qui sont vendus prématurément pour remplir les caisses, et ceux qui partent alors qu’un avenir leur était réservé, le PSG peine à garder ses jeunes.

Ce fut encore le cas cet été avec notamment le dossier Tanguy Kouassi qui a beaucoup fait parler. Dans les semaines à venir, Nasser Al-Khelaïfi va devoir surveiller un nouveau cas de figure. Il s’agit de celui du troisième portier du club de la capitale, Marcin Bulka. Le Polonais de 20 ans est au coeur d’une valse à son poste. Sergio Rico ne sera pas conservé à l’issue de son prêt, et Alphonse Areola, pas encore rentré du Real Madrid, n’a aucune envie de rester pour être la doublure de Keylor Navas. Le poste de numéro 2 pourrait donc revenir au porter arrivé de Chelsea en 2019, mais le PSG ne privilégie pas cette solution.

Résultat, Marcin Bulka envisage sérieusement de profiter de la fin de son contrat dans un an pour changer d’air. Il faut dire que, selon le Corriere Dello Sport, le Genoa et le Bétis Séville rêvent de le faire venir, et la formation italienne serait même prête à lui offrir une place de titulaire. De quoi remettre en cause sa volonté de s’imposer au PSG ? C’est possible d’autant que les dernières tentatives de Leonardo pour essaye de lui faire prolonger son contrat sont restées vaines. A moins que Bulka n’hérite de la place de numéro 2 à Paris, un départ se dessine en effet, pour cet été contre une indemnité de transfert estimée à 2 ME, ou pour le suivant gratuitement.