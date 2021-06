PSG : Doublure de Navas, Meslier refuse

Dans : PSG.

À la recherche d’un nouveau gardien de but lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain a coché le nom d’un international français.

Non, le club de la capitale française ne va pas recruter Hugo Lloris ou Mike Maignan lors du prochain mercato. Par contre, le PSG suit de près un international chez les Espoirs, à savoir Illan Meslier. Auteur d’une belle saison, sa première en Premier League, dans la cage du Leeds de Marcelo Bielsa, le gardien de 21 ans a récemment participé à l’Euro U21 avec la France. Ce qui signifie donc qu’il fait partie des meilleurs portiers de sa génération. D’une manière plus générale, l’ancien de Lorient fait partie des gardiens les plus prometteurs du moment. Ce n’est donc pas étonnant de voir que Leonardo suit de près l'évolution de Meslier. Une information confirmée par Yvon Pouliquen.

« Aller au PSG et ne pas jouer, à quoi ça servirait ? »

« Le PSG suit Illan Meslier, mais le but d'Illan est de jouer, surtout à son âge. Il vient de faire sa première saison en Premier League, il devra confirmer son niveau dans la seconde. Aller au PSG pour remplacer Keylor Navas dans un an ou deux, et ne pas jouer, à quoi ça servirait ? Son développement serait bien plus important en continuant à jouer à Leeds ou ailleurs. Il a quitté Lorient pour ne pas s'asseoir sur un banc », a lancé, dans les colonnes du Télégramme, l’agent de joueurs, qui estime donc que Meslier n’a aucun intérêt à revenir en L1, même pour signer au PSG. Pas vraiment une mauvaise nouvelle pour Paris, puisque Leonardo pense plutôt à recruter Gianluigi Donnarumma, qui arrive en fin de contrat du Milan AC. Un portier qui pourrait représenter l’avenir du PSG pour l’après-Navas, et ce pour de longues années. Autant dire que Meslier sera bien vite oublié.