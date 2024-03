Un arbitre pas pote avec les Français pour Real Sociedad-PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est l'expérimenté arbitre anglais Michael Oliver qui officiera mardi soir pour le huitième de finale retour de Ligue des champions entre la Real Sociedad et le PSG. Pas certain que ce soit une bonne nouvelle.

Agé de 39 ans, Michael Oliver a été désigné pour arbitrer le match entre le club espagnol et le Paris Saint-Germain, mardi au stade d'Anoeta à Saint-Sebastien. L'officiel anglais a déjà dirigé deux fois les champions de France, c'était lors du 1-1 la saison passée à Benfica, et à l'occasion de la défaite parisienne contre le Bayern Munich au Parc des Princes (0-1) avec un but égalisateur refusé à Kylian Mbappé pour un hors-jeu au millimètre. Une action qui avait fait causer. Cette saison, Michael Oliver a également dirigé le match OM-Panathinaïkos, qualificatif pour la Ligue des champions, qui avait vu Marseille se faire sortir aux tirs au but après une polémique arbitrale.