PSG : Double coup de théâtre au bureau des départs

Le Paris Saint-Germain travaille toujours sur quelques départs cet hiver afin de peaufiner son effectif. Leandro Paredes et Julian Draxler sont au coeur des rumeurs.

Au milieu de terrain, le chantier était énorme en début de saison, et Leonardo a réussi des petits miracles en parvenant à faire venir Pablo Sarabia, Idrissa Gueye et Ander Herrera notamment. Si tout n’est pas encore parfait, cela change radicalement le paysage dans ce secteur de jeu. Parmi les victimes, on retrouve Leandro Paredes, qui a récupéré un peu de temps de jeu en fin d’année 2019, mais reste néanmoins un remplaçant. Suivi en Italie, l’Argentin est poussé vers la sortie par Leonardo, qui rêve de faire venir un joueur de la Juventus (Emre Can ou Mattia De Sciglio) en échange. Mais selon ParisFans, Paredes a changé d’avis, et quitter le PSG n’est plus dans ses désirs, lui qui estime avoir sa chance pour la deuxième partie de saison au sein d’une équipe ambitieuse sur le plan européen.



La donne est bien différence en ce qui concerne Julian Draxler, qui craint de voir l’Euro 2020 lui passer sous le nez. L’Allemand disparait du 11 de départ du PSG, et change de discours également. Désormais, un départ est envisageable pour l’ancien de Schalke 04, qui se verrait bien revenir en Bundesliga. Conseillé par son sélectionneur Joachim Löw, Draxler est tenté de dire oui au Hertha Berlin, qui discute avec le PSG. Un prêt avec option d’achat obligatoire est envisagé, car même si le club berlinois a des moyens intéressants, le transfert et le salaire de Draxler sont difficiles à digérer d’un coup. En tout cas, l’avenir de l’international allemand pourrait bien se situer loin de Paris dans les prochains jours.