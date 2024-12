PSG ‍: Donnarumma sur le départ, son futur club va faire du bruit

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

En difficulté au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma va finir par envisager un départ l’été prochain. Un championnat qu’il connaît bien est prêt à le rapatrier, mais pas sûr que l’identité du club intéressé réjouisse tout le monde.

L’alternance au poste de gardien au Paris Saint-Germain est en train de s’intensifier. Alors que Gianluigi Donnarumma était clairement installé comme gardien numéro 1 depuis le début de la saison, Luis Enrique a quelque peu décidé de changer ses plans. Matveï Safonov, arrivé cet été en provenance de Krasnodar, avait enchaîné deux titularisations consécutives contre Toulouse puis sur la pelouse du Bayern. Peu satisfait de la situation, le gardien italien souhaite qu’une hiérarchie plus claire soit instaurée. Sous contrat dans la capitale française jusqu’en 2026, il n’est ainsi pas exclu que l’ancien dernier rempart de l’AC Milan envisage de partir l’été prochain. Cela tombe bien, puisqu’une première équipe est intéressée par ses services.

L’Inter Milan surveille la situation de Donnarumma au PSG

🔥SUCESSOR DO SOMMER



A Internazionale Milano monitora Gianluigi Donnarumma para suceder Yann Sommer, goleiro titular do clube. O contrato do goleiro vai até 2026 e ele está insatisfeito no PSG. O clube francês ainda não da sinal de renovação.👀🇮🇹



🗞️@Gazzetta_it via @Inter_Xtra pic.twitter.com/un8oiuxrGT — Central do Italiano🇮🇹🇧🇷 (@Centraldaitalia) November 30, 2024

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, l’Inter Milan apprécie le profil du gardien de 25 ans formé chez le rival milanais. Les Nerazzurri se penchent sur Donnarumma pour remplacer Yann Sommer en vue de l’été prochain. Toujours en froid avec ses anciens supporters qui ne lui ont pas pardonné les conditions de son départ vers le PSG en 2021, le gardien titulaire de la Squadra Azzurra se fait constamment conspuer par une partie du public italien à chaque rencontre de l’équipe nationale à San Siro. En ce qui concerne sa situation actuelle, il a toutefois retrouvé sa place dans la cage contre Nantes ce week-end, mais il n’a pu être décisif et les Canaris sont repartis du Parc des Princes avec le point du match nul. Il n’a rien pu faire pour empêcher Abline d’égaliser et il va devoir prouver dans les prochaines semaines qu’il a encore sa place dans le projet. Sous peine de voir Safonov prendre encore plus de galon dans cet effectif.