PSG : Donnarumma seul face aux supporters, Marquinhos fait scandale

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a été humilié ce samedi à Monaco (3-1), et tandis que Paris s'enfonce dans la crise, Marquinhos s'est défilé face aux supporters, pas Donnarumma.

C'est une scène qui fait déjà du bruit, et sur les réseaux sociaux, cela s'enflamme. Après le coup de sifflet final à Louis II, les très nombreux supporters du PSG qui étaient présents dans le stade monégasque, et ont fait du bruit durant toute la rencontre malgré le scénario, attendaient les joueurs. Mais, Marquinhos a incité tout le monde à rentrer aux vestiaires en expliquant « qu’ils étaient énervés ». Le capitaine brésilien, dont le contrat devrait être renouvelé, est donc rentré avec ses coéquipiers directement vers les vestiaires....sauf Gianluigi Donnarumma. Auteur d'un match héroïque, même s'il a encaissé trois buts, le gardien de but italien du Paris Saint-Germain a d'abord répondu aux questions de Prime Vidéo, puis s'est présenté devant le parcage des supporters parisiens. Même si l'accueil a été mitigé, Donnarumma a assumé ses responsabilités, contrairement à son capitaine et ses coéquipiers. Un peu plus tard, et après le décrassage, Presnel Kimpembe est venu s'exprimer face aux ultras avec un porte-voix, avant d'être salué unanimement. De quoi en dire long sur l'ambiance qui règne actuellement dans le groupe parisien.