PSG : Donnarumma exige le silence de Paris

Dans : PSG.

Héros de la demi-finale entre l'Italie et l'Espagne, Gianluigi Donnarumma a demandé au Paris Saint-Germain de ne pas communiquer sur sa signature au PSG avant que l'Euro soit terminé pour la Squadra Azzurra.

Auteur de quelques arrêts de gala mardi soir lors de la qualification de l’Italie pour la finale de l’Euro 2021, Gianluigi Donnarumma a surtout stoppé le tir au but d’Alvaro Morata, ce qui a permis à Jorginho de finir le travail. Si les amateurs de football connaissaient le gardien de but de 22 ans, le géant italien (1,96m) s’est désormais révélé aux yeux du grand public. Et cela tombe bien pour le Paris Saint-Germain, Donnarumma sera dans quelques jours un joueur du club de la capitale. Laissé libre par l’AC Milan, Gigio, c’est son surnom, a déjà validé sa venue au PSG, son agent Mino Raiola, empochant au passage une colossale commission. Cependant, même si le deal est fait, Leonardo n’a pas du tout communiqué sur ce sujet, et le Paris SG est d’une totale discrétion, alors qu’évidemment la tentation doit être grande de faire savoir que le portier italien arrive en France.

Selon la presse italienne, dans l’accord trouvé avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a clairement fait figurer le fait que l’officialisation de sa venue au PSG ne sera effectuée qu’une fois que l’Italie en aura fini avec l’Euro. Lorsque cela a été validé entre les deux camps, l’ancien gardien de l’AC Milan ne savait pas réellement jusqu’où la Squadra Azzurra dans cette compétition, mais Nasser Al-Khelaifi n’a pas rompu le pacte avec Donnarumma et son agent, et il faudra donc attendre la semaine prochaine, après la finale entre l’Italie et l’Angleterre ou le Danemark dimanche à Wemble, pour savoir officiellement que le gardien de but italien signe au Paris SG. Il s'agissait surtout pour Gigio de ne pas brouiller les choses en pleine compétition avec son équipe nationale.