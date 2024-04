Donnarumma en grand danger, le PSG passe aux choses sérieuses

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions face au Barça, le PSG devra faire un grand match pour aller chercher la qualification pour les demi-finales de la compétition. La prestation de Gianluigi Donnarumma sera particulièrement scrutée par les fans et observateurs du club de la capitale.

Le PSG n'est pas encore mort. Mardi soir à Barcelone, les hommes de Luis Enrique devront remonter un écart d'un but au moins pour espérer se qualifier. L'entraineur espagnol pourra compter sur le retour de certains joueurs, comme Achraf Hakimi. Globalement, le club de la capitale aura besoin de solidité, surtout défensive. Car au match aller au Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma aura beaucoup déçu. Le portier est responsable sur les trois buts encaissés. Il aura donc une revanche à prendre à Barcelone. Sinon, c'est son avenir au Paris Saint-Germain qui pourrait être totalement remis en cause.

Donnarumma, le PSG prépare un avenir sans lui ?

Half-time. Still all to play for ❤️💙 pic.twitter.com/ITZMM208Ld — GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma) April 10, 2024

Selon les informations de Todo Fichajes, le PSG aurait pris la décision de vendre Donnarumma l'été prochain. Luis Enrique voudrait un portier plus en adéquation avec ses principes de jeu. Pour le média espagnol, l'ancien entraineur du Barça a flashé sur Unai Simon, portier de la sélection espagnole et de l'Athletic Bilbao. Mais le dossier s'avère complexe, raison pour laquelle un autre profil est apprécié, à savoir celui de Giorgi Mamardashvili. L'international géorgien de 23 ans évolue à Valence et dispose d'un prix de 35 millions d'euros. Une vente arrangerait Peter Lim, qui a besoin de liquidités. Outre le PSG, l'AC Milan et des clubs de Premier League sont aussi dans la course pour s'offrir les services de Mamardashvili. Si rien n'est encore fait, voilà de nouveau Donnarumma fragilisé un peu plus avec ces rumeurs autour d'autres profils visés par son club. A lui de mettre tout le monde d'accord en cette fin de saison. Et cela passera par une très belle performance en Ligue des champions ce mardi soir face au Barça.