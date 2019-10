Dans : PSG, Liga, Mercato.

Longtemps considéré comme un cadre et un titulaire indiscutable, Ivan Rakitic (31 ans) a perdu son statut au FC Barcelone.

Depuis l’arrivée de Frenkie de Jong cet été, le milieu croate s’est considérablement éloigné du onze de départ. L’ancien joueur du FC Séville n’a disputé que cinq matchs cette saison, dont une seule rencontre en tant que titulaire. De quoi susciter quelques interrogations en Espagne, où l’on se demande pourquoi l’entraîneur Ernesto Valverde lui accorde un tel traitement. Ce changement serait-il lié à l’échec de son transfert au Paris Saint-Germain ? En tout cas, Rakitic ne se plaint pas, contrairement à sa femme…

En effet, Raquel Mauri a réagi suite à la déclaration d’un journaliste affirmant que le Blaugrana était « maltraité ». « Malgré cela, tu ne baisses pas les bras, tu es un exemple de persévérance, de sagesse et de professionnalisme. C'est pour tout ça que je t'aime. Tu es génial et personne ne peut changer ça », a commenté la femme de Rakitic, dont la publication sur Instagram prouve que le joueur vit mal sa situation. Si la hiérarchie de Valverde n’évolue pas, on entendra sûrement parler du Croate au mercato hivernal…