PSG : Donnarumma débarque, Neymar ne va pas aimer

Dans : PSG.

Dans les jours à venir, le PSG va officialiser l’arrivée d’un nouveau gardien en la personne de Gianluigi Donnarumma.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, l’ex-gardien de l’AC Milan va s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. L’officialisation de cette signature très attendue interviendra après l’Euro 2021, l’Italie étant toujours en lice. Objectivement, le Paris Saint-Germain n’avait pas besoin d’un gardien de but au vu du niveau de Keylor Navas. Mais l’opportunité de recruter Gianluigi Donnarumma pour zéro euro était trop belle pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Cette arrivée surprise risque toutefois de poser de très gros problèmes dans le vestiaire du PSG selon Ludovic Giuly. Sur l’antenne de TF1, l’ex-attaquant de Monaco, de Paris et de Barcelone imagine déjà Neymar faire la guerre à Donnarumma afin de défendre son grand ami Navas.

« C’est compliqué d’entrée de jeu, si déjà dans le vestiaire tu as Neymar contre toi, Navas forcément qui a fait une superbe saison. C’est à ne rien y comprendre. Déjà, tu te mets une balle dans le pied, quand tu arrives avec un deuxième gardien de ce talent-là, lui dire ”tu vas t’asseoir sur le banc”, c’est impossible. Ça va être ingérable » redoute d’ores et déjà celui qui a porté les couleurs du Paris Saint-Germain, et qui prévoit de très gros maux de tête à Mauricio Pochettino. Avec l’arrivée de Keylor Navas il y a deux ans, le PSG avait enfin réglé ses problèmes de hiérarchie au poste de gardien de but. L’international costaricien avait mis tout le monde d’accord, notamment grâce à des performances XXL en Ligue des Champions. Leader du vestiaire parisien, il va donc se retrouver en concurrence avec le jeune et très talentueux Gianluigi Donnarumma. Une concurrence qui a de grandes chances d’allumer quelques éclairs dans le vestiaire du Paris SG, ce que Leonardo guettera forcément à la reprise…