PSG : Donnarumma dans la tempête

Dimanche à Lens, Gianluigi Donnarumma n’a pas livré le meilleur match de sa carrière avec le PSG, de quoi relancer la concurrence avec Keylor Navas.

Les partisans de Keylor Navas n’en attendaient pas tant. Dimanche soir à Lens, Gianluigi Donnarumma a de nouveau été préféré à l’international costaricien pour garder les cages du Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le gardien formé à l’AC Milan n’a pas livré une prestation inoubliable. Au contraire, l’Italien de 23 ans est apparu fébrile et hésitant dans le Nord, comme sur le premier but inscrit par les Sang et Or. Son statut de titulaire indiscutable parait de plus en plus fragile et ce n’est pas Dominique Grimault qui va dire le contraire. Sur son compte Twitter, le journaliste a relancé le débat sur les gardiens du PSG après la défaite du champion de France en titre sur la pelouse de son dauphin, dimanche soir (3-1).

Donnarumma, son duel avec Navas relancé

« Donnarumma c’est pas top, et c’est pas nouveau. 10 fois, 100 fois, Navas mériterait sa chance » a publié l’ancien journaliste de M6, définitivement pas convaincu par Gianluigi Donnarumma. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe dimanche soir, Jérôme Alonzo a abondé dans le même sens en allant encore plus loin sur les critiques vis-à-vis de « Gigio » Donnarumma, de plus en plus discuté au PSG. « On me dit que Donnarumma était une opportunité de marché pour Paris. Ok, maintenant, citez-moi un club européen qui s’est mis sur les rangs pour le recruter. La réponse c’est zéro parce qu’il n’y a aucun club qui a voulu se mettre dans la position du PSG aujourd’hui. Ils avaient tous un gardien et personne n’a pris Donnarumma, aussi fort soit-il. Donnarumma tu le prends avec Alisson, Neuer, Courtois ou Ederson ? Personne ne l’a pris car personne n’a voulu se mettre dans la merde comme l’est aujourd’hui le PSG » a fustigé l’ancien gardien de Paris sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe.

L’année 2023 débute à peine que le Paris Saint-Germain a déjà un gros problème à gérer avec ses gardiens, un vieux serpent de mer. Et ce ne sont pas les supporters qui vont calmer le jeu car pour beaucoup d’entre eux, les prestations de Donnarumma sont très inquiétantes et réclament le retour de Keylor Navas dans le onze titulaire. « Les défaites ça arrive c'est pas grave surtout un 1er janvier. Mais continuer de faire confiance en Ekitike Sarabia Soler, continuer avec Donnarumma et ne rien changer a notre défense tour en gardant Marqui capitaine ça c'est impardonnable », « J’étais le premier à le défendre mais va falloir parler de Donnarumma un jour. Tellement pas rassurant dans tout ce qu’il fait, Navas est meilleur que lui même à 40 ans », « Tu peux avoir des points faibles, mais une carrière c’est aussi progresser, essayer de les gommer. Donnarumma il progresse dans son point faible lui. Ça y est… Travaille tes sorties » ou encore « Mais Donnarumma comment c'est possible de faire presque 2m et d'être aussi mauvais dans les airs ? » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où le gardien italien du PSG ne fait définitivement plus l’unanimité.