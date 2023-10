PSG ‍: Donnarumma ciblé, un gardien légendaire dit stop

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Fébrile dans son jeu au pied, Gianluigi Donnarumma reste la cible de nombreuses critiques. Le gardien du Paris Saint-Germain peut tout de même compter sur quelques soutiens. En plus de son entraîneur Luis Enrique, l’Espagnol Iker Casillas a volé à son secours.

De retour en sélection, Gianluigi Donnarumma se sait sous pression. Chaque rassemblement de l’Italie ressemble à un véritable test pour le gardien du Paris Saint-Germain régulièrement critiqué pour ses performances. D’ailleurs, les commentaires négatifs ne viennent pas seulement de son pays natal. L’ancien portier du Milan AC est également pointé du doigt pour ses prestations avec le champion de France.

Cette soirée tourne au cauchemar pour le PSG ! 🤯



3ème but anglais inscrit par Longstaff ⚽️#NEWPSG | #UCL pic.twitter.com/IyuFpcsNNo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 4, 2023

Sur sa ligne, l’international italien donne souvent satisfaction avec des arrêts de grande classe. Mais dans son jeu au pied, compte tenu de la philosophie de l’entraîneur Luis Enrique, sa fébrilité pose problème. « Luis Enrique n'y arrivera pas, a par exemple commenté le journaliste Dominique Sévérac cette semaine sur la chaîne L’Equipe. Vous pouvez travailler dix ans avec lui, vous n'arriverez pas à sortir le ballon proprement avec un gardien aussi fragile au pied. »

Casillas défend Donnarumma

Moins catégorique, l’ex-gardien de l’Olympique Lyonnais Nicolas Puydebois ne l’a pas non plus épargné. « Il doit progresser. Quand on est gardien de très haut niveau, le jeu au pied est un aspect sur lequel il faut progresser », analysait le consultant pour 20 Minutes. Gianluigi Donnarumma peut tout de même compter sur un soutien de poids.

En effet, la légende du Real Madrid Iker Casillas a volé à son secours. « Il est fort et je suis désolé qu'il ait été beaucoup critiqué ces derniers temps. Dans l’Euro qu'il a remporté, il était le protagoniste incontesté, mais maintenant il paie également les moments difficiles du PSG. Il a commencé à 16 ans, presque comme moi et Buffon et ça demande vraiment beaucoup de courage », a défendu l’Espagnol lors du Festival du Sport à Trento. Le Parisien appréciera.