PSG : Donnarumma arrive, la première conséquence

La bataille va faire rage entre Keylor Navas, titulaire indiscutable au PSG jusqu’à présent, et Gianluigi Donnarumma, qui va poser ses valises. Avec déjà une victime de cette situation.

Leonardo voulait Gigi Donnarumma, il va finir par l’avoir. Libre de tout contrat, le gardien italien n’a pas été retenu par le Milan AC, qui n’en pouvait plus des négociations avec Mino Raiola. Le club lombard l’a donc laissé filer, et malgré quelques effets d’annonces, seul le PSG a avancé dans ce dossier, au point de trouver un accord. Il ne reste désormais plus que l’officialisation, qui pourrait devoir attendre, l’Italie débutant son Euro ce vendredi face à la Turquie. En tout cas, sauf énorme rebondissement, Donnarumma va débarquer à Paris, et ce n’est pas pour être prêté dans la foulée. La bataille va donc faire rage entre lui et Keylor Navas, qui était le titulaire indiscutable jusqu’à présent. Cette guerre fait déjà une victime, en la personne de Sergio Rico.

Le portier actuellement numéro 2 a bien compris qu’il n’aurait pas de place pour lui la saison prochaine, et il compte bien en profiter pour détaler tant que le marché des gardiens de but est encore ouvert. Selon la presse romaine, la Lazio Rome compte bien profiter de cette situation pour récupérer le gardien espagnol. Le directeur sportif de la formation laziale Igli Taré est persuadé que le PSG va se retrouver coincé avec un troisième gardien qui n’a absolument aucune chance de jouer la saison prochaine, et consentira à faire un petit effort financier pour s’en séparer. Un scénario possible même si Sergio Rico n’arriverait pas à la Lazio avec le statut de numéro 1, qui reste entre les gants de Pepe Reina. Mais Sergio Rico, plus jeune et déjà expérimenté, a de nombreux atouts, avec notamment un prix qui tournerait aux alentours des 5 ME.